Cinemaserietv.it - Antonello Fassari, ai funerali il ricordo di Amendola e Brignano: “Mi ha insegnato tanto”

Leggi su Cinemaserietv.it

L’8 aprile, nella Chiesa degli Artisti a Roma, si sono tenuti idi, in un clima composto e commosso, senza dirette televisive ma con la presenza di amici stretti, familiari e colleghi. Tra i volti più noti, quello di Claudio, che ha voluto esprimere pubblicamente il suo dolore, trovando a fatica le parole per raccontare la perdita di un amico con cui ha condiviso molto più di un set.“Non ero preparato, mi stavo preparando ma non ero pronto ancora. Insomma, è molto difficile e complicato per tutti noi perché, ironia della sorte, o maledizione, stiamo facendo I Cesaroni e quindi la concomitanza è veramente terribile. Da una parte mi fa sorridere perchéci avrebbe sorriso. Sto aspettando il momento in cui quel sorriso mi tornerà perché so che lui sta ridendo in questo momento.