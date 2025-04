Antonella Iaccarino bruciata viva per un parcheggio chiesto l’ergastolo per il vicino

vicino di casa accusato di aver dato alle fiamme Antonella Iaccarino, 48 anni e madre di famiglia, il 5 settembre 2023. La sentenza attesa per l'11 aprile. Leggi su Fanpage.it Il pm chiede l'ergastolo per ildi casa accusato di aver dato alle fiamme, 48 anni e madre di famiglia, il 5 settembre 2023. La sentenza attesa per l'11 aprile.

Antonella Iaccarino bruciata viva per un parcheggio, chiesto l’ergastolo per il vicino. Bruciata viva per un parcheggio, la famiglia di Antonella chiede giustizia. Antonella, bruciata viva dal vicino per una lite. È morta Antonella Iaccarino bruciata viva dal vicino di casa "per come stendeva le lenzuola". Napoli, il vicino di casa le diede fuoco: donna muore dopo un mese e mezzo di agonia. Ambulanza multata per eccesso di velocità, aveva soccorso la donna bruciata viva dal vicino. Ne parlano su altre fonti

Antonella Iaccarino bruciata viva per un parcheggio, chiesto l’ergastolo per il vicino - Il pm chiede l'ergastolo per il vicino di casa accusato di aver dato alle fiamme Antonella Iaccarino, 48 anni e madre di famiglia, il 5 settembre 2023 ... (fanpage.it)

Antonella data alle fiamme per un parcheggio a Quarto, chiesto l’ergastolo per il vicino - E' stato chiesto l'ergastolo per Francesco Riccio, che il 5 settembre 2023 diede alle fiamme la vicina di casa Antonella Iaccarino, al culmine di una lite per un parcheggio ... (internapoli.it)

Litiga con la vicina per un parcheggio e le dà fuoco, Antonella muore a 48 anni dopo due mesi di agonia: ergastolo al killer - Antonella Iaccarino è morta a 48 anni perché al suo vicino di casa, Francesco Riccio, dava fastidio il fatto che avesse parcheggiato la sua auto troppo vicino all'entrata del ... (msn.com)