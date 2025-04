Tg24.sky.it - Antitrust, multa da 20 milioni per le biglietterie del Colosseo

Una sanzione da quasi 20di euro. A tanto ammonta la maxiche l'ha comminato ai servizi di Biglietteria Parco Archeologico dela causa della prolungata indisponibilità di biglietti di accesso all'area, anche per via dell'accaparramento tramite bot informatici ed altri strumenti automatizzati. L'Autorità garante ha sanzionato così la Società Cooperativa Culture (CoopCulture) e gli operatori turistici Tiqets International, GetYourGuide Deutschland, Walks, Italy With Family, City Wonders Limited e Musement.