Antitrust cos’è e significato

L’è una Autorità amministrativa indipendente che vigila sulle imprese per salvaguardare la concorrenza e agisce a tutela dei consumatori. L‘Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato svolge la sua attività e prende decisioni in piena autonomia rispetto al potere esecutivo. È stata istituita con la legge n. 287 del 10 ottobre 1990, recante ‘Norme per la tutela della concorrenza e del mercato’., cosa vuol direviene dall’inglese ‘trust’ che significa ‘fiducia’ ed è l’insieme di regole e azioni di vigilanza volto a impedire comportamenti e strategie delle imprese che possano condurre a posizioni di monopolio o accordi collusivi a danno dei consumatori, che impediscano l’ingresso sul mercato di imprese concorrenti, o distorcano in qualsiasi modo la possibilità di libera concorrenza sui prezzi, sulla qualità dei prodotti, sulle innovazioni tecnologiche.