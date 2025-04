Tpi.it - Anticipazioni Uomini e Donne oggi, 8 aprile 2025 | Trono Classico e Over

, martedì 8è il popolare dating show di Maria De Filippi in onda, martedì 8, alle ore 14,45 su Canale 5.accorpati. Ma quali sono ledella puntata? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. Ledella puntata diSecondo leandrà in onda la prima parte della puntata registrata lo scorso 30 marzo. E protagonisti, molto probabilmente, saranno dame e cavalieri del. Vincenzo La Scala e Agnese De Pasquale hanno deciso di interrompere la loro conoscenza e il cavaliere ha lasciato il programma. Tra Giuseppe e Gianni Sperti, invece, c’è stata l’ennesima sfida di ballo, ma stavolta con una giuria speciale. Giuseppe si è esibito con una sua amica, una ballerina, mentre Gianni Sperti è sceso in pista con Rossella Brescia.