Anticipazioni Tradimento | cosa succede nelle puntate dal 15 al 21 aprile 2024

Tradimento in onda dal 15 al 21 aprile 2024 su Canale 5 si preannuncia piena di colpi di scena e tensioni emotive. Volkan continua a cercare il perdono di Asya, ma le sue azioni passate non smettono di tormentarlo. Mentre Derin appare sempre più sospettosa e gelosa, la vita di Asya prende una svolta inaspettata.Lunedì 15 aprileVolkan è determinato a riconquistare Asya e le propone di passare un fine settimana insieme con Ali. Tuttavia, la freddezza di Asya lo mette di fronte alla realtà: il passato non si cancella così facilmente. Derin, intanto, è sempre più infastidita dall’atteggiamento del marito e inizia a seguire i suoi spostamenti.Martedì 16 aprileAsya riceve un’offerta inaspettata per un lavoro fuori città. L’idea di un nuovo inizio la tenta, ma sa che dovrà pensare anche ad Ali. Leggi su Serietvinpillole.it La settimana diin onda dal 15 al 21su Canale 5 si preannuncia piena di colpi di scena e tensioni emotive. Volkan continua a cercare il perdono di Asya, ma le sue azioni passate non smettono di tormentarlo. Mentre Derin appare sempre più sospettosa e gelosa, la vita di Asya prende una svolta inaspettata.Lunedì 15Volkan è determinato a riconquistare Asya e le propone di passare un fine settimana insieme con Ali. Tuttavia, la freddezza di Asya lo mette di fronte alla realtà: il passato non si cancella così facilmente. Derin, intanto, è sempre più infastidita dall’atteggiamento del marito e inizia a seguire i suoi spostamenti.Martedì 16Asya riceve un’offerta inaspettata per un lavoro fuori città. L’idea di un nuovo inizio la tenta, ma sa che dovrà pensare anche ad Ali.

"Tradimento": le trame delle puntate dal 7 al 13 aprile 2025. Tradimento, anticipazioni 6 aprile: Behram rapisce Oylum che tenta la fuga all'estero. Tradimento, le anticipazioni dal 6 al 12 aprile 2025. Tradimento, le anticipazioni di oggi (mercoledì 2 aprile): Yesim è fuori controllo e aggredisce Dilek. "Tradimento", le anticipazioni: un nuovo arrivo cambierà per sempre la vita di Oylum, mentre Tolga si fa prendere dalla gelosia. Tradimento, anticipazioni dalla Turchia: Tarik in fin di vita, morirà?. Ne parlano su altre fonti

Tradimento, le anticipazioni di oggi (martedì 8 aprile): Guzide e Tarik cercano Oylum, Ebru inganna Yesim - Torna come ogni pomeriggio Tradimento, la nuova soap opera di Canale 5 che ha preso il posto di Endless Love. L'appuntamento, come sempre, è alle ore 14.10. The Couple, le pagelle: ... (ilmessaggero.it)

Anticipazioni Tradimento 8 aprile: Tolga ignora i segnali e si scava la fossa con le sue mani! - Scopri tutte le anticipazioni Tradimento dell'8 aprile: amori in bilico, tensioni familiari e viaggi inaspettati che sconvolgeranno i protagonisti della soap turca. Un intreccio di sentimenti e segret ... (informazione.it)

Tradimento, anticipazioni 8 aprile: Guzide e Tarik cercano Oylum che sembra scomparsa nel nulla - Oylum è scomparsa senza lasciare traccia e i genitori fanno di tutto per rintracciarla. Ecco quello che vedremo nella prossima puntata di Tradimento, in onda martedì 8 aprile alle 14.10 su Canale 5. S ... (informazione.it)