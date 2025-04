Uominiedonnenews.it - Anticipazioni Hercai, Puntate Turche: Azize Boicotta L’Azienda Dei Sadoglu!

ha un nuovo piano contro ie stavolta ha a che fare con la loro azienda. Anche Miran deve gestire la situazione!prosegue e, nel corso delle, al centro dell’attenzione ci sarà un nuovo terribile piano di. Infatti la perfida donna, con l’aiuto dei suoi legali, escogiterà un modo per mettere seriamente in difficoltà iper quanto riguarda la loro azienda. Anche Miran si troverà coinvolto nella cosa, suo malgrado. Ma ecco che cosa sta per succedere.costringe ia versare 20 milioni di dollari!Nel corso delledi, la perfidacontinua a dimostrare tutto il suo odio per i. La donna, oltre ad aver messo in atto terribili piani di ogni tipo, decide di colpire la famiglia anche dal punto di vista economico.