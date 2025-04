Anthropic Guillaume Princen nuovo responsabile Emea | 100 assunzioni in Europa

Anthropic, azienda americana leader nel campo dell'IA e madre del chatbot Claude, ha annunciato un nuovo responsabile del mercato Emea, che comprende Europa, Medio Oriente e Africa. Si tratta di Guillaume Princen, che in passato ha guidato l'espansione di Stripe nel continente con l'apertura di 12 nuovi uffici in sette anni. «Siamo protagonisti di un momento critico in cui le aziende hanno bisogno di funzionalità di intelligenza artificiale che diano priorità a sicurezza e privacy», ha spiegato il neo Head of Emea in un comunicato. «Le organizzazioni europee scelgono Claude per velocità e capacità di codifica». Parallelamente, Anthropic ha annunciato la creazione di 100 nuovi posti di lavoro entro fine 2025, principalmente negli uffici di Dublino e Londra. Si cerca personale fra addetti alle vendite, ricercatori, ingegneri e operatori commerciali.

