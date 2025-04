Anthropic 100 nuovi posti di lavoro in Europa | Il mercato dell’IA cresce

Anthropic, 100 nuovi posti di lavoro in Europa: "Il mercato dell'IA cresce"

L'azienda americana, tra le più influenti nel campo dell'intelligenza artificiale, si espande in Europa con un nuovo responsabile del mercato EMEA, Guillaume Princen, e la creazione di cento nuovi posti di lavoro nel corso del 2025

