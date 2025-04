Anselmo Zanellato uccide la moglie Clara Angela Crivellin con un coltello e poi si spara col fucile

moglie è stata trovata morta in casa martedì pomeriggio a Confienza, in provincia di Pavia. La donna, Clara Angela Crivellin di 66 anni, era riversa in cucina, con segni di coltellate. Il marito, Anselmo Zanellato di 68 anni, è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco. Milanotoday.it - Anselmo Zanellato uccide la moglie Clara Angela Crivellin con un coltello e poi si spara col fucile Leggi su Milanotoday.it Una coppia di marito eè stata trovata morta in casa martedì pomeriggio a Confienza, in provincia di Pavia. La donna,Crivellin di 66 anni, era riversa in cucina, con segni di coltellate. Il marito,di 68 anni, è stato ucciso da un colpo di arma da fuoco.

