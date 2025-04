Notizieaudaci.it - Anselmo Zanellato accoltella e uccide la moglie a Confienza e si toglie la vita: la possibile ipotesi

Lui si chiamava, 68 anni, originario di Porto Tolle (Rovigo), ed era un muratore in pensione, lei Clara Angela Crivellin, 66, nata a Novara, casalinga. Sono le due vittime della tragedia familiare scoperta nel pomeriggio di martedì 8 aprile in una casa di(Pavia), paese di 1.500 abitanti al confine tra la Lomellina e la provincia di Novara. Clara Angela Crivellin trovata morta in cucina dalla nuora Secondo i primi accertamenti è stato un omicidio – suicidio che potrebbe anche risalire a qualche giorno addietro. I vicini hanno riferito che da un po’ non li vedevano. I corpi senzasono stati trovati intorno alle 17:00 dalla nuora che, non riuscendo a sua volta a contattarli, si era recata alla loro abitazione di vicolo Castellazzo 4, una stradina senza uscita nei pressi della scuola parrocchiale, per vedere se fosse successo qualcosa.