Angelo Famao concorrente all’Isola Dei Famosi 2025?.

La nuova edizione de “L’Isola dei”, condotta da Veronica Gentili, comincia a far parlare di sé ancora prima di approdare in TV. Nel corso del programma 100x100 Parpiglia, in onda su Studio100, Gabriele Parpiglia ha sganciato un’anticipazione che ha subito acceso l’attenzione degli appassionati del reality:Madonia sarebbero due concorrenti già confermati nel cast.Con tono ironico, Parpiglia ha commentato: “Possiamo già chiamarla l’Isola degli Angeli, visto che ci saranno sia Madonia che”. Una frase che ha fatto rapidamente il giro del web, diventando virale nel giro di poche ore.https://www.youtube.com/watch?v=4zE1RnQnwcQSilenzio e smentiteDopo la rivelazione,, cantante neomelodico molto seguito, non ha rilasciato dichiarazioni, alimentando così la curiosità sul suo possibile coinvolgimento.