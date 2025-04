Dilei.it - Andrea Savorelli, è morto il Pietro Conti de Il Paradiso delle Signore: il dolore della sorella

Lutto nel mondofiction italiana: si è spento l’attore, noto al grande pubblico per aver vestito i panni dinella serie Il. Ad annunciare la scomparsa, avvenuta lo scorso mese, è stata lacon un lungo messaggio sui social.l’attore de IlUna notizia che nessuno avrebbe mai voluto leggere: è, giovane attore che aveva interpretatonella fiction Il. Ad annunciarlo, è stata laAlessandra, che con un lungo post sui social ha voluto salutare il fratello scomparso: accanto ad un carousel cha raccoglie le sue foto più belle in compagnia di, la ragazza ha pubblicato un testo di Henry Scott Holland. “Sono solamente passato dall’altra parte: è come fossi nascosto nella stanza accanto.