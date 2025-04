Dilei.it - Andrea Pucci operato dopo il malore sul palco: come sta adesso

Trent’anni di carriera da festeggiare sul, per, cheilal Gran Teatro PalaGalassi di Forlì si è sottoposto a un’operazione per tornare più in forma di prima. A dichiararlo è proprio lui a margine dell’intervento che ha subito per “fare il tagliando” e che lo riporta sula qualche settimana dal colpo che l’aveva costretto a interrompere lo spettacolo. Oggi la sua salute è molto migliorata e può tornare a lavorare, con tutte le precauzioni del caso.sta“In tanti si sono interessati alla mia salute, mi hanno mandato migliaia di messaggi. Notizia: ho fatto ‘il tagliando’, mi hanno messo a posto le coronarie“, ha dichiarato, “Mi sento meglio, sto facendo un grande recupero. Ma il vero recupero per la mia salute siete voi”, ha aggiunto prima di annunciare di essere pronto a tornare sule riprendere il tour programmato per 30 anni.