Andare al Dall’Ara è diventato un incubo.

Il Napoli non respirava più. Arrivati attorno all’ora di gioco il pressing del Bologna aveva raggiunto il massimo della ferocia e la partita del Napoli era ormai ridotta alla difesa dell’area di rigore. Quando la palla andava in rimessa dal fondo, o si fermava per un calcio di punizione, il Napoli perdeva tempo. Non sembrava tanto una malizia per congelare il risultato, in quel momento di 1-0, quanto una reazione fisiologica al respiro che manca, e allora rallentare i ritmi diventa una necessità.Quando una squadra pressa forte l’altra si usano verbi come “strangolare”, “stritolare”: sono violenti, ma rendono l’idea di una squadra, intesa come super-organismo, che non riesce ad avere spazio vitale. Alla squadra pressata cominciano a mancare il tempo e lo spazio, il campo in cui giocare diventa stretto, la presenza fisica degli avversari angosciante.