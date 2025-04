Ancora un esonero è UFFICIALE | salta un’altra panchina

Leggi su Sportface.it

Siamo alle battute finali di una stagione che ha riservato più di una sorpresa, dentro e fuori dal campo, con gli allenatori che ovviamente sono chiamati a pagare più degli altri. Come accade puntualmente in questo periodo dell’anno, oltre a verdetti e classifiche, si cominciano a fare i conti con le scelte che non hanno funzionato, a partire dalle panchine. Il 2024-2025 verrà ricordato come un anno segnato da cambi tecnici a raffica, sia in Serie A che nei principali campionati europei. In Italia, il via alla giostra degli esoneri lo aveva dato la Roma, che già dopo poche giornate aveva sollevato Daniele De Rossi dall’incarico favorendo l’ingresso in corsa di Ivan Juric, ma l’ex tecnico del Torino non è riuscito a invertire la rotta, concludendo anticipatamente la sua esperienza giallorossa già nel girone d’andata.