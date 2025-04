Lanotiziagiornale.it - Ancora mano tesa a Trump. Così Meloni si isola a Bruxelles

In tre giorni le Borse mondiali hanno bruciato quasi 10mila miliardi. Ma la premier Giorgiacontinua a minimizzare e invita a non cedere a quelli che bolla come “allarmismi”. Ieri si è tenuta a Palazzo Chigi una riunione presieduta daproprio sui dazi.Hanno partecipato i vicepremier Antonio Tajani e Matteo Salvini, i ministri Giancarlo Giorgetti (Economia), Adolfo Urso (Imprese e Made in Italy), Francesco Lollobrigida (Agricoltura) e Tommaso Foti (Pnrr). Presente anche il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano.Nel corso dell’incontro – recita una nota di Palazzo Chigi – i ministri hanno illustrato le diverse ipotesi allo studio per sostenere le filiere produttive e rilanciare la competitività delle imprese. Proposte che saranno al centro del confronto con le categorie produttive, in programma per oggi.