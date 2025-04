Ancora in ballo il rinnovo di Dodò Lo vuole anche il Barcellona ma la priorità è la Fiorentina

Contro il Milan ha macinato chilometri su chilometri a tutta velocità sulla fascia seminando il panico. Ma in generale, la stagione di

Dodoro: i numeri impressionanti del brasiliano. Il rinnovo è ancora in ballo.

Dodò non vuole essere come Vlahovic e Nico. Promessa fatta ma rebus Kayode, che futuro per lui?.

Dodô e la Fiorentina insieme ancora a lungo: l'esterno brasiliano rinnoverà dopo il mercato di gennaio.