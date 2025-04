Ilgiorno.it - Ancora due aggressioni nel carcere del Bassone

Duein pochi giorni alnei confronti del personale di polizia Penitenziaria. La denuncia arriva dal sindacato di polizia penitenziaria Uspp: "Il primo episodio risale a una settimana fa – dice il segretario regionale, Davide Brienza - quando un detenuto ha colpito con un pugno un collega mandandolo in ospedale. Sabato un altro detenuto a cui è stato negato di stare libero in sezione, si è avvicinato al corpo di guardia e ha colpito alla tempia un agente". Entrambi sono finiti in ospedale. "La cosa che fa più male – aggiunge il segretario – è che i due detenuti sonoin sezione, svolgono tutte le attività come se niente fosse. L’Uspp chiede subito il trasferimento fuori regione dei soggetti". Piena vicinanza e solidarietà al personale delè giunta dal consigliere regionale del Pd Angelo Orsenigo.