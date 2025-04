Ilrestodelcarlino.it - Ancona: incontro cruciale per il futuro societario e il budget della prossima stagione

L’riprende oggi gli allenamenti dopo il positivo ritorno alla vittoria a Riano contro il Roma City: una settimana per preparare la gara con il Notaresco. Ma oggi è un giorno importante sotto un altro punto di vista, cioè quello dell’fissato per ora di pranzo tra i vertici dello staff tecnico, Vincenzo Guerini, responsabile area tecnica, e Francesco Ancarani, direttore generale, insieme a Massimo Gadda, e Stefano Marconi, Antonio Recchi e Robert Egidi. Sul tavolo le richieste per la, per costruire l’dell’anno che verrà, per renderla soprattutto più competitiva, per alzare l’asticella grazie a un"molto diverso" come ha specificato lo stesso Guerini. Oggi non ci si confronterà più di tanto sulle scelte, quanto soprattutto sui numeri. Il concetto è chiaro e, d’altra parte, Guerini non ci gira troppo intorno: bisogna alzare ilrispetto a quest’anno, e farlo in modo deciso.