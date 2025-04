Anconatoday.it - Ancona Comics&Games scalda i motori: la nona arte protagonista del weekend

Leggi su Anconatoday.it

- Il fumettodiComics&Games 2025, in programma questo fine settimana (12-13 aprile) al Palaprometeo. Un evento che celebra la, appunto il fumetto, in tutte le sue sfaccettature, un'occasione per immergersi in un mondo di creatività. La vignetta infatti è uno.