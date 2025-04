Amica.it - Anche per la Primavera Estate 2025 gli stilisti hanno tappezzato gli abiti di fiori: atto nostalgico o mancanza di inventiva?

“Floreale? Per la? Avanguardia pura”. Lo diceva Meryl Streep, alias Miranda Priestly ne Il diavolo veste Prada , rispondendo in modo sarcastico e spietato all’ennesima proposta di un servizio fotografico cona fantasia botanica per il suo über magazine Runway. La frase, detta con il disincanto di chi ha visto passare più petali che stagioni, è diventata un mantra contro la noia di fantasie a senso unico, ripetute in tessili ere geologiche. Ogni anno, eccoli lì. Petali, fronde, bouquet sparsi o monocorolle: glifiorati spuntano sulle passerelle con la zelante tenacia di un’ortica. Non importa quanto il concetto sembri appassito, c’è sempre un pistillo che riesce a sbocciare.