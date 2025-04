Anche nel Pescarese con l' assistente digitale di Poste italiane si può richiedere l' Isee velocemente

Poste italiane ha fatto sapere che dall'8 aprile è possibile ottenere la documentazione per il calcolo dell'Isee in modo semplice e veloce con l'assistente digitale Poste.Per ricevere direttamente all'indirizzo e-mail certificato.

