Anche in Spagna le donne nel mirino degli influencer maschilisti

Anche qui c’è Anche un forte movimento antifemminista, soprattutto tra i giovani uomini e sui social network. Il video. Leggi Internazionale.it - Anche in Spagna le donne nel mirino degli influencer maschilisti Leggi su Internazionale.it Il paese è considerato all’avanguardia nella lotta per l’uguaglianza dei diritti e contro la violenza di genere. Maqui c’èun forte movimento antifemminista, soprattutto tra i giovani uomini e sui social network. Il video. Leggi

Anche in Spagna le donne nel mirino degli influencer maschilisti. Pedro Sánchez: i tecno-baroni vogliono rovesciare la democrazia, riformiamo i social. Chiara Ferragni, l'ultimo sfogo: "Mai più", nel mirino c'è ancora Fedez | .it. Una foto di 2 calciatrici della Spagna scatena insulti sessisti: "Ecco perché l'ex ct voleva le porte aperte". La Kings League sbarcherà in Italia nel 2024. Spagna, parla la psicologa nel mirino degli Lgbt: «L’attivismo trans è una setta». Ne parlano su altre fonti

Anche in Spagna le donne nel mirino degli influencer maschilisti - La Spagna, è considerata da vent’anni all’avanguardia nella lotta per l’uguaglianza dei diritti tra uomini e donne e contro la violenza di genere. Eppure nel paese sta crescendo, come in tutta Europa, ... (internazionale.it)

Spagna, governo stabilisce le regole per gli influencer - Il governo spagnolo ha stabilito in un decreto una serie di criteri e regole per definire l'attività dei cosiddetti "influencer". Le norme dovranno essere rispettate da tutti coloro che ... (msn.com)

Spagna, l’arbitra influencer Carla Garcia Alarcon svela cosa succede in campo - E' diventata una star grazie alla potenza dei social media. Nell'intervista rilanciata da "Marca" ha raccontato la propria esperienza in campo ... (msn.com)