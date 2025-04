Anastasio il nuovo album è Le macchine non possono pregare

Anastasio annuncia il nuovo album Le macchine non possono pregare che fa parte di un progetto più ampio che comprende un fumettoDopo il ritorno con il singolo Una cosa semplice, già disponibile in tutti gli store digitali, il prossimo 11 aprile Anastasio pubblica il nuovo album Le macchine Non possono pregare (il primo su etichetta Woodworm). Le macchine Non possono pregare non sarà però solo un disco ma farà parte di un progetto più ampio che comprenderà anche un fumetto, o come ha raccontato Anastasio stesso annunciandolo sui social una graphic novel pubblicata da Edizioni BD."Quest'album – prosegue Anastasio – è qualcosa di diverso: è una storia, un'epopea, io lo chiamerei "un'opera rap". Soprattutto è un sogno, è l'album che renderebbe fiero il ragazzino che ero. L'ho scritto in totale libertà, ci ho messo quattro anni e non è vero che ero solo.

