Laspunta.it - Anagni, la KNDS presenta un progetto per il ReArm Europe, per produrre nitro gelatina e polveri ad uso militare

Leggi su Laspunta.it

La guerra infinita tra Russia e Ukraina non solo non trova negoziati di pace, ma addirittura cè la corsa al riarmo. In questa corsa scellerata di morte, è di queste ore l’annuncio che nella ex Winchester dilaavrebbeto unper la produzione didi lancio per proiettili ad uso.La notizia ha subito allarmato la rete civica e tra queste La Rete Mamme da Nord a Sud che ha lanciato un appello all’adesione e alla mobilitazione contro la nuova fabbrica di esplosivi nel Lazio e contro la militarizzazione dell’Europa.“Le fabbriche di morte finanziate con fondi pubblici dalla Commissionea rischiano di diventare presto realtà: apprendiamo con sgomento che la ex Simmel Difesa, oggi(gruppo franco-tedesco, con una capacità produttiva unica nel mercatoo ed un fatturato superiore ai 3 miliardi di €), hato unperdi lancio per proiettili ad usonello stabilimento ex Winchester di(dove paradossalmente oggi si provvede al disinnesco dei proiettili scaduti).