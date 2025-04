Ammenda per il Bologna! La decisione del Giudice Sportivo dopo il match col Napoli

dopo la 31ª giornata, ecco la decisione del Giudice Sportivo.Quella tra Bologna e Napoli è stata un partita a dir poco complessa. L'1-1 finale lascia l'amaro in bocca agli uomini di Antonio Conte, che dopo un primo tempo di livello hanno subito la pressione dei padroni di casa nella ripresa. Il risultato finale sembra quasi un punto guadagnato per gli azzurri, che nonostante l'incredibile occasione sprecata da Rrahmani nei secondi finali, escono dallo stadio Dall'Ara con la consapevolezza di aver seriamente rischiato anche di perdere la partita.Resta quindi tutto invariato in classifica, con il Napoli che rimane a tre unti dall'Inter e il Bologna che stacca la Juventus di un punto consolidando il quarto posto in classifica.Bologna-Napoli, la decisione del Giudice Sportivo: il comunicatoCome in campo, così sugli spalti la tensione del match si è fatta sentire.

