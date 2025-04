Anticipazionitv.it - Amici, Luk3 si sbilancia su Alessia Pecchia: la promessa d’amore per l’estate

Leggi su Anticipazionitv.it

continuano la loro relazione anche dopo l’uscita del giovane cantante da. Nonostante non siano tra le coppie più seguite dal pubblico, entrambi sembrano determinati a portare avanti il loro legame anche lontano dalle telecamere. Lui ha appena lasciato il talent di Maria De Filippi, ma il pensiero è sempre rivolto alla ballerina, ancora in gara. Un amore giovane ma già pieno di consapevolezza e progetti condivisi.tifae sogna il loro futuro insiemeIntervistato a pochi giorni dalla sua eliminazione,ha voluto rassicurare tutti sulle condizioni del suo rapporto con: “Per chi tifo? Ovviamente per. Spero davvero che riesca a rimanere in gioco il più a lungo possibile. Certo che mi manca, sarebbe impossibile il contrario. Ma ormai manca poco alla fine del programma e presto potremo rivederci.