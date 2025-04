Lanazione.it - Amici della Musica di Firenze, gran finale con Maurice Ravel

, 8 aprile 2025 –de protagonista del 2025 nelle sale da concerto,, del quale si ricordano i 150 anni dalla nascita, è il compositore al quale è dedicato l’ultimo concertostagione deglidi. Sabato 12, alle 16, al TeatroPergola, Massimo Quarta, violino, Enrico Dindo, violoncello e Pietro De Maria, pianoforte suoneranno tre opere del musicista francese: la Sonata in do maggiore; Gaspard de la Nuit, e il Trio in la minore per violino, violoncello e pianoforte. Massimo Quarta ha vinto il Primo Premio al prestigioso Concorso Internazionale di Violino “N. Paganini” di Genova. Alla intensa attività solistica, ha affiancato da oltre venticinque anni quella di direttore d’orchestra. Figlio d’arte, Enrico Dindo inizia a sei anni lo studio del violoncello.