Amianto fuori i risultati dei test

"Gentili sindaco Michelini e assessore Riccetti, c’è chi alle richieste di accesso agli atti risponde subito (Ast, Sovrintendenza e Provincia) e chi, come voi, non rispetta i diritti dei consiglieri e non lo fa. Avete dal 26 marzo idei campionamenti fatti sul capannone Nervi, perché non ce li date?" Il gruppo di minoranza Centrodestra Unito ieri ha condiviso sui social la lettera con la quale l’Ast di Macerata ha fatto sapere di aver mandato al Comune di Porto Recanati idei campionamenti svolti a febbraio sul capannone Nervi, per capire se nel manufatto ci sia o no. Da quanto emerge, l’amministrazione del sindaco Michelini ha ricevuto da quasi due settimane gli esiti di quegli approfondimenti, che però non sono stati resi ancora noti. Quindi, a oggi, non si sa se là dentro ci siano tracce di eternit.