Ternitoday.it - Amelia, non si hanno più notizie di Vincenzo Corvi: “Si sono perse le tracce di mio padre”

Leggi su Ternitoday.it

in apprensione per, fornaio in pensione di cui sileda stamattina. A darne notizia i familiari in un post sui social: “Da questa mattina alle 10:30 siledi mio- si legge - in zona scoglio dell’Aquilone”. “stati allertati.