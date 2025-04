Amazon lancia Alexa Plus negli Usa ma solo per un numero limitato di utenti

Amazon ha avviato il rilascio di Alexa Plus, la versione evoluta del suo assistente vocale basato su intelligenza artificiale. Tuttavia, il servizio è attualmente disponibile solo per un numero limitato di utenti americani e molte delle funzionalità annunciate non sono ancora utilizzabili. Nonostante ciò, rappresenta un importante passo avanti per il settore smart home. Ecco cosa cambia rispetto alla versione standard di Alexa, quali funzioni mancano ancora e quando potrebbe arrivare in Italia. Alexa Plus introduce un’intelligenza artificiale migliorata che rende l’assistente vocale più naturale nel dialogo e nelle interazioni con gli utenti. Tra le funzionalità disponibili, troviamo la capacità di identificare oggetti, scrivere e-mail, cercare prodotti e prenotare un Uber. Unlimitednews.it - Amazon lancia Alexa Plus negli Usa, ma solo per un numero limitato di utenti Leggi su Unlimitednews.it ROMA (ITALPRESS/TRAME&TECH) –ha avviato il rilascio di, la versione evoluta del suo assistente vocale basato su intelligenza artificiale. Tuttavia, il servizio è attualmente disponibileper undiamericani e molte delle funzionalità annunciate non sono ancora utilizzabili. Nonostante ciò, rappresenta un importante passo avanti per il settore smart home. Ecco cosa cambia rispetto alla versione standard di, quali funzioni mancano ancora e quando potrebbe arrivare in Italia.introduce un’intelligenza artificiale migliorata che rende l’assistente vocale più naturale nel dialogo e nelle interazioni con gli. Tra le funzionalità disponibili, troviamo la capacità di identificare oggetti, scrivere e-mail, cercare prodotti e prenotare un Uber.

