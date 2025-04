Amauri | Mi fido di Conte Lukaku resta un grande attaccante

Amauri: “Mi fido di Conte, Lukaku resta un grande attaccante”">Amauri, ex attaccante tra le altre anche del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando il momento di alcuni protagonisti del campionato e il lavoro di Antonio Conte.Su Lukaku, Amauri ha spiegato: «Lo sappiamo bene, è una prima punta di peso ed è un attaccante che ha la sua storia, è affidabile. Ci mancherebbe, ci vuole anche fortuna e la squadra, ma i suoi gol li sta facendo. Per me è un grandissimo attaccante».Soffermandosi su Neres e sulle possibilità per il finale di stagione, ha aggiunto: «Sicuramente può essere un’arma. Ieri il Bologna ha giocato davvero bene, come sta facendo in questo periodo. Lukaku ha avuto un po’ di difficoltà nel secondo tempo come tutta la squadra, poi Ndoye ha fatto un bellissimo gol, una cosa importante». Napolipiu.com - Amauri: “Mi fido di Conte, Lukaku resta un grande attaccante” Leggi su Napolipiu.com : “Midiun”">, extra le altre anche del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli commentando il momento di alcuni protagonisti del campionato e il lavoro di Antonio.Suha spiegato: «Lo sappiamo bene, è una prima punta di peso ed è unche ha la sua storia, è affidabile. Ci mancherebbe, ci vuole anche fortuna e la squadra, ma i suoi gol li sta facendo. Per me è un grandissimo».Soffermandosi su Neres e sulle possibilità per il finale di stagione, ha aggiunto: «Sicuramente può essere un’arma. Ieri il Bologna ha giocato davvero bene, come sta facendo in questo periodo.ha avuto un po’ di difficoltà nel secondo tempo come tutta la squadra, poi Ndoye ha fatto un bellissimo gol, una cosa importante».

