Vanityfair.it - Amalia dei Paesi Bassi inaugura il suo giardino di tulipani a Madrid: il debutto all’estero senza i genitori, la regina Máxima e re Guglielmo

Leggi su Vanityfair.it

I sovrani olandesi hanno donato aundiin segno di ringraziamento per l’anno trascorso in Spagna dall’erede al trono olandese per sfuggire alle minacci di alcune organizzazioni criminali