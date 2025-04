Lanazione.it - All’Imt di via Barsanti la nuova risonanza magnetica, investimento da oltre un milione di euro

Prato, 8 aprile 2025 - Tecnologie basate sull'intelligenza artificiale, tempi di scansione ridotti della metà, e una qualità elevatissima dell'imaging diagnostico. Sono solo alcune delle caratteristiche innovative assicurate da Mr5300, il nuovo macchinario per laacquistato dall'Istituto Medico Toscano e allestito negli spazi di viaa Prato. Una strumentazione che rappresenta il livello massimo disponibile al momento nella diagnostica per immagini e che ha visto un maxidi 1,2 milioni di. Con lala preparazione dei pazienti avviene in meno di un minuto, il completamento degli esami di routine avviene in soli cinque minuti, mentre la velocità di scansione raddoppia. Tutto questo assicurando un imaging diagnostico di qualità elevatissima.