Allenamento Juve ripresa alla Continassa con il Lecce nel mirino Il report sulla seduta agli ordini di Tudor

JuventusNews24Allenamento Juve, ripresa alla Continassa. Il report della seduta verso il Lecce: tutti i dettagliJuve di nuovo in campo nella settimana della sfida casalinga contro il Lecce. Di seguito il report del club.report – Dopo un giorno di riposo concesso da Igor Tudor alla squadra, di rientro nella notte di domenica dalla trasferta nella Capitale contro la Roma, questa mattina – martedì 8 aprile 2025 – la Juventus è tornata ad allenarsi alla Continassa.All’orizzonte c’è il match contro il Lecce, in programma sabato 12 alle ore 20:45 all’Allianz Stadium e valido per la trentaduesima giornata di Serie A.Tornando al lavoro odierno, il primo Allenamento della settimana ha visto il gruppo diviso in due: chi ha giocato domenica sera contro la formazione giallorossa si è dedicato a una seduta di scarico, gli altri hanno svolto una serie di partitelle con focus sul pressing. Juventusnews24.com - Allenamento Juve, ripresa alla Continassa con il Lecce nel mirino. Il report sulla seduta agli ordini di Tudor Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24. Ildellaverso il: tutti i dettdi nuovo in campo nella settimana della sfida casalinga contro il. Di seguito ildel club.– Dopo un giorno di riposo concesso da Igorsquadra, di rientro nella notte di domenica dtrasferta nella Capitale contro la Roma, questa mattina – martedì 8 aprile 2025 – lantus è tornata ad allenarsi.All’orizzonte c’è il match contro il, in programma sabato 12 alle ore 20:45 all’Allianz Stadium e valido per la trentaduesima giornata di Serie A.Tornando al lavoro odierno, il primodella settimana ha visto il gruppo diviso in due: chi ha giocato domenica sera contro la formazione giallorossa si è dedicato a unadi scarico, gli altri hanno svolto una serie di partitelle con focus sul pressing.

Allenamento Juve: ieri seduta di recupero per tre bianconeri. Allenamento Juve, ospiti speciali alla Continassa - VIDEO. Il primo giorno di Tudor da allenatore della Juve. Dalla Continassa: il VIDEO del primo allenamento di Tudor alla Juventus e Giuntoli è al suo fianco. Juve, Tudor è arrivato alla Continassa: lunedì dirigerà il primo allenamento verso il Genoa. LIVE TJ - Allenamento terminato. Douglas Luiz e Cambiaso a parte. Nessun nazionale ancora a.... Ne parlano su altre fonti

Allenamento Juve: ieri alla Continassa seduta di recupero per tre bianconeri. Cosa è successo dopo la Roma - Allenamento Juve: ieri seduta di recupero per tre bianconeri. Cosa è successo dopo la Roma nella settimana che porterà alla sfida col Lecce La Juve è tornata dall’insidiosa trasferta di Roma con un pa ... (juventusnews24.com)

TJ - Allenamento terminato. Seduta di scarico per chi ha giocato domenica. Terapie per Perin - 13:11 - ALLENAMENTO TERMINATO - La Juventus ha terminato l'allenamento mattutino in vista della gara contro il Lecce. I giocatori che hanno giocato contro la Roma hanno svolto una seduta ... (tuttojuve.com)

Infortunati Juve: novità su Cambiaso e Douglas Luiz alla ripresa degli allenamenti. Cosa filtra sul loro recupero verso Juve-Genoa - Infortunati Juve: ultime novità su Cambiaso e Douglas Luiz dopo il primo allenamento di Tudor. Cosa filtra Primo allenamento alla Continassa per Igor Tudor. Oltre ai Nazionali ancora assenti, il nuovo ... (juventusnews24.com)