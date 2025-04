Allenamento Juve ospiti speciali alla Continassa prima della ripresa | i calciatori sono stati accolti così al JTC – VIDEO

JuventusNews24Allenamento Juve, ospiti speciali alla Continassa: bianconeri accolti dai ragazzi della Juventus Training Experience – VIDEOI baby bianconeri della Juventus Training Experience ad accogliere i calciatori prima della ripresa degli allenamenti. ospiti speciali oggi alla Continassa, nel giorno del ritorno in campo verso la prossima sfida contro il Lecce.?ospiti speciali al JTC ???? pic.twitter.com/s8lgNCzTcI— JuventusFC (@Juventusfc) April 8, 2025Dopo la giornata di riposo concessa da Tudor, i bianconeri tornano in campo verso la prossima sfida casalinga. Appuntamento per sabato sera, alle ore 20:45, di nuovo in casa all'Allianz Stadium.Leggi su Juventusnews24.com

