Allattamento? Nessuna risposta La prof lavora e viene punita

Allattamento finita nel vuoto, poi la sanzione disciplinare per aver lavorato a tempo pieno, senza prima comunicarlo. È la storia di un’insegnante precaria, da poco diventata mamma, del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti Miriam Makeba di Firenze. A ricostruire la vicenda è la Flc Cgil che ieri, insieme ad altri dipendenti dell’istituto, a studenti e studentesse, ha protestato davanti la sede principale. "La docente – spiega il sindacato – a ottobre comunica alla scuola che intende fruire dei permessi per Allattamento e presenta un’ipotesi di orario ridotto. Dopo mail e telefonate la sua richiesta cade nel vuoto. A gennaio la dirigente scolastica realizza che la docente ha continuato a lavorare per il suo orario integrale e la accusa di averla volutamente tenuta all’oscuro, da qui la sanzione disciplinare". Quotidiano.net - Allattamento? Nessuna risposta. La prof lavora e viene punita Leggi su Quotidiano.net Una richiesta di permesso per l’finita nel vuoto, poi la sanzione disciplinare per averto a tempo pieno, senza prima comunicarlo. È la storia di un’insegnante precaria, da poco diventata mamma, del Centro provinciale per l’istruzione degli adulti Miriam Makeba di Firenze. A ricostruire la vicenda è la Flc Cgil che ieri, insieme ad altri dipendenti dell’istituto, a studenti e studentesse, ha protestato davanti la sede principale. "La docente – spiega il sindacato – a ottobre comunica alla scuola che intende fruire dei permessi pere presenta un’ipotesi di orario ridotto. Dopo mail e telefonate la sua richiesta cade nel vuoto. A gennaio la dirigente scolastica realizza che la docente ha continuato are per il suo orario integrale e la accusa di averla volutamente tenuta all’oscuro, da qui la sanzione disciplinare".

Allattamento? Nessuna risposta. La prof lavora e viene punita. Ne parlano su altre fonti

Allattamento? Nessuna risposta. La prof lavora e viene punita - Una richiesta di permesso per l’allattamento finita nel vuoto, poi la sanzione disciplinare per aver lavorato a tempo pieno, ... (quotidiano.net)

Niente permessi per allattamento e insegna, sanzione a prof - (ANSA) - FIRENZE, 07 APR - Ha chiesto i permessi per allattamento che spettano alle neo-mamme, non ottenendo risposta, si ... (msn.com)

Niente permessi per allattare alla prof (e neomamma): lei va al lavoro per non lasciare scoperte le classi e la preside la sanziona - Una donna, da poco diventata mamma, ha chiesto i permessi per allattamento che le spettavano, ma nonostante l'insistenza non ha ottenuto alcuna risposta. Così si è sacrificata e ... (msn.com)