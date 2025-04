Ilgiorno.it - Allarme Bassone: 4 agenti aggrediti dai detenuti in una settimana. “Servono risposte”

Leggi su Ilgiorno.it

Como, 8 aprile 2025 – Salgono a quattro le aggressioni addi polizia penitenziaria, avvenute all’interno del carceredi Como nell’ultima. Una situazione che viene ormai quotidianamente denunciata dai rappresentati sindacali, sempre più preoccupati per la tutela degliesposti al rischio. “Gli– dice il segretario generale della Fns Cisl dei Laghi Giovanni Savignano - sono statisolo perché stavano svolgendo il loro lavoro e stavano cercando di far rispettare le regole interne al carcere. Purtroppo, la situazione all’interno della casa circondariale è esplosiva e nessuno prende provvedimenti. Iche si sono resi responsabili di queste aggressioni non sono stati spostati nemmeno nel Reparto Isolamento perché al momento non ci sono celle disponibili”.