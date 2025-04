Ilnapolista.it - Alla Juventus non è che i giocatori non seguivano più Thiago. Ma proprio lo odiavano

Leggi su Ilnapolista.it

FALLI DA DIETRO (rubrica nata nel 2008. Le rubriche omonime nate successivamente sono imitazioni)COMMENTO31° GIORNATA DEL CAMPIONATO 2024-25Paga dazio l’Inter al Tardini e il Feroce Salentino è costretto al riarmo.E corre a rispolverare cannoni e bombe riposte in cantina dopo Como.Kit di sopravvivenza da 48 ore per il tifoso impaziente.Torbato doc. Gragnano doc. Una moka. Caffè kimbo. Spaghetti. Pomodori del piennolo. Olio e sale.Il dvd di Diego.Il dvd de Gli Esami non finiscono mai (ci sto pure io).Il dvd de La Gatta Cenerentola.È il tie break offerto dsorte.Vediamo.Scuffet al posto di Meret influenzato. Jesus al posto di Buongiorno affaticato. Stellini al posto del Feroce Salentino squalificato.Il Napoli è Zambo. Il suo gol è energia pura. Azzurri dominanti nel primo tempo.