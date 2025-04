Alla Feltrinelli di Piazza della Repubblica il concerto per pianoforte Musica tratta da un film tratta da un libro

Feltrinelli RED di Piazza della Repubblica ospita "Musica tratta da un film tratto da un libro", un inedito viaggio Musicale attraverso grandi storie della letteratura divenute cinema e poi Musica Da Pirandello a Tolkien, passando per Capote, Puzo e Baricco:

Alla Feltrinelli di Piazza della Repubblica il concerto per pianoforte "Musica tratta da un film tratta da un libro".

