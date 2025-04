Ilfattoquotidiano.it - Alisha Lehmann si allena in riva al mare, ma il pallone non è quello “giusto” – FOTO

“Dammi une sono felice ovunque” scrivesu Instagram, ma ilnon è. La calciatrice della Juventus, compagna di Douglas Luiz, ha postatoe video dei suoimenti inal, mentre è vacanza a Dubai.Molti utenti e tifosi però hanno notato un dettaglio: ilcon cui giocaè sì bianconero, ma non èdella Juve. No, lo stemma chiaramente visibile èdel Real Madrid. Una leggerezza, che però di certo non farà piacere al suo club: la calciatrice svizzera conta oltre 16 milioni di follower. D’altronde, nèné Douglas Luiz per ora hanno realmente legato con il mondo bianconero. Ormai manca poco alla fine della stagione e non è escluso che entrambi possano salutare Torino in estate. Il brasiliano, al rientro dall’ennesimo infortunio, per ora non ha giocato nemmeno un minuto contro Igor Tudor.