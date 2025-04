Alia ed Estra sportello comune a Scandicci

Scandicci (Firenze), 8 aprile 2025 – A Scandicci inaugurato lo spazio comune tra Alia Multiutility ed Estra. Si tratta del quinto spazio condiviso tra le due aziende, dopo quelli già attivi a Prato, Firenze, Borgo San Lorenzo e Sesto Fiorentino. All'inaugurazione erano presenti, la sindaca Claudia Sereni, Lorenzo Perra, presidente di Alia Multiutility, francesco Macrì, presidente di Estra, con l'amministratore delegato Nicola Ciolini. Per quanto riguarda la gestione di rifiuti e Tari, affidata ad Alia, i cittadini nei giorni di apertura del Punto Alia di via Giotto (il martedì, dalle 8.30 alle 13 e dalle 14 alle 16.30, e il sabato, dalle 8.30 alle 13). Sul fronte Luce e Gas, servizi di Estra, lo store è aperto nei seguenti orari: martedì 8.30-13 e 14-16.30, mercoledì 9-13, giovedì 9-13 e 15-17.

