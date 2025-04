Panorama.it - Alfredo Mantovano a muso duro contro i magistrati: «Minano la sovranità popolare»

Una denuncia affilata e articolata. Pronunciata con voce ferma davanti al gotha dell’avvocatura italiana, durante l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Consiglio nazionale forense., sottosegretario alla presidenza del Consiglio, uomo chiave del governo e magistrato di lungo corso, ha puntato il ditouna deriva della giurisdizione che, a suo dire, non è più solo un episodio isolato ma un «cronico sviamento della funzione giudiziaria».Parole pesanti. Non una polemica contingente, ma un atto d’accusa che chiama in causa l’equilibrio stesso fra poteri dello Stato. E per tutta risposta l’Associazione nazionale, dopo la polemica con le forze di polizia, se ne esce ora con un «se fosse vero si può ricorrere alla Corte costituzionale». Ovvero le toghe chiedono di risolvere un conflitto aperto sul piano politico ai giudici costituzionali.