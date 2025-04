Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia | testa e braccia trovate in una valigia

Alessandro Coatti , di 42 anni è stato ucciso e fatto a pezzi in Colombia. Lo conferma l’ambasciata italiana a Bogotà. La testa e le braccia dell’uomo sono state trovate in una valigia in prossimità dello stadio della cittadina di Santa Marta. Corpo smembrato, identificato grazie ad un braccialetto Laureato in neuroscienze nel Regno Unito e affiliato alla London Biological Society, Alessandro Coatti era arrivato nella città di Santa Marta il 3 aprile per una vacanza. Alloggiava in un ostello nel centro storico e, secondo il personale, aveva mostrato interesse nell’esplorare i percorsi verso Minca. Il 4 aprile, l’ultima volta che è stato visto, il 42enne aveva lasciato l’ostello nel pomeriggio e non vi aveva più fatto ritorno. Notizieaudaci.it - Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia: testa e braccia trovate in una valigia Leggi su Notizieaudaci.it Il ricercatore ferrarese era in vacanza e si era recato in un localeUn ricercatore italiano, originario del ferrarese,, di 42 anni è statoin. Lo conferma l’ambasciata italiana a Bogotà. Lae ledell’uomo sono statein unain prossimità dello stadio della cittadina di Santa Marta. Corpo smembrato, identificato grazie ad unletto Laureato in neuroscienze nel Regno Unito e affiliato alla London Biological Society,era arrivato nella città di Santa Marta il 3 aprile per una vacanza. Alloggiava in un ostello nel centro storico e, secondo il personale, aveva mostrato interesse nell’esplorare i percorsi verso Minca. Il 4 aprile, l’ultima volta che è stato visto, il 42enne aveva lasciato l’ostello nel pomeriggio e non vi aveva piùritorno.

