Alessandro Coatti ucciso e fatto a pezzi in Colombia | Caloroso e intelligente mancherà a tutti

Ferrara, 8 aprile 2025 – È stato trovato ain una valigia in, biologo e ricercatore della Normale di Pisa, nato a Portomaggiore (Ferrara). Era in Sudamerica per turismo da gennaio, a quanto si apprende. Aveva già visitato Perù, Bolivia ed Ecuador, mentre inaveva visitato il parco naturale Tyrona., 42 anni, era un biologo molecolare e cellulare. Aveva studiato al Liceo scientifico di Argenta, per poi laurearsi alla Scuola Normale di Pisa. Si era anche specializzato in neuroscienze all’University College di Londra. Lavorava alla Royal Society of Biology di Londra dall'aprile 2017, prima come responsabile delle politiche scientifiche e negli ultimi sei anni come responsabile senior delle politiche scientifiche, si legge sulla sua pagina Linkedin.