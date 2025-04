Alessandro Coatti trovato morto in una valigia in Colombia il mistero sul corpo del biologo fatto a pezzi

Alessandro Coatti il corpo trovato all’interno di una valigia abbandonata vicino alo stadio Sierra Nevada, nella città di Santa Marte in Colombia. Dopo essere stato ucciso, il biologo italiano è stato fatto a pezzi e i suoi resti sono stati abbandonati all’interno di un trolley. La valigia era stata trovata lo scorso 6 aprile. Dalle analisi sui resti trovati all’interno è stato possibile risalite all’identità di Alessandro Coatti, 42 anni, biologo molecolare che in passato ha lavorato anche per la Royal Society of Biologic di Londra.Il mistero del corpo fatto a pezziSecondo le autorità locali, Coatti alloggiava in un ostello nel centro storico di Santa Marta. Il 42enne era arrivato in città per una vacanza. L’ultima volta che qualcuno ha confermato di averlo visto è stato lo scorso venerdì 4 aprile. Leggi su Open.online È diilall’interno di unaabbandonata vicino alo stadio Sierra Nevada, nella città di Santa Marte in. Dopo essere stato ucciso, ilitaliano è statoe i suoi resti sono stati abbandonati all’interno di un trolley. Laera stata trovata lo scorso 6 aprile. Dalle analisi sui resti trovati all’interno è stato possibile risalite all’identità di, 42 anni,molecolare che in passato ha lavorato anche per la Royal Society of Biologic di Londra.IldelSecondo le autorità locali,alloggiava in un ostello nel centro storico di Santa Marta. Il 42enne era arrivato in città per una vacanza. L’ultima volta che qualcuno ha confermato di averlo visto è stato lo scorso venerdì 4 aprile.

