Alessandro Coatti scomparso da giorni in Colombia trovato morto in una valigia

Alessandro, un uomo di 42 anni che era sparito nel nulla da alcuni giorni. La notizia più terribile si è materializzata quando il suo cadavere è stato ritrovato all'interno di una valigia. Le autorità competenti, che avevano dato il via alle ricerche, non si sarebbero mai aspettate di trovarsi di fronte ad una scena simile.Venerdì 4 aprile si erano perse le tracce di Alessandro Coatti, che lavorava come ricercatore per la Royal Society Biology di Londra. La vittima si trovava in Colombia e proprio nella città Colombiana di Santa Marta è stata rinvenuta una valigia, contenente il corpo del 42enne. Che è stato trovato in condizioni terribili.Leggi anche: Tragedia a Bangkook, morto in hotel l'italiano Matteo BabiciAlessandro Coatti trovato morto dopo due giorni di ricercheLa polizia metropolitana di Santa Marta ha trovato il cadavere, fatto tra l'altro anche a pezzi, nel pomeriggio di domenica 6 aprile.

Il mistero della morte di Alessandro, il biologo italiano trovato a pezzi in una valigia in Colombia. "L'hanno trovato là dentro, è un orrore". Alessandro scomparso da giorni, la scoperta agghiacciante della polizia. Ne parlano su altre fonti

