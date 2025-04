Metropolitanmagazine.it - Alessandro Coatti è il ricercatore ucciso e abbandonato in una valigia in Colombia

Aveva 42 anni ed era un biologo, l’italiano ritrovato morto dentro ad unain, nella città di Santa Marta. Laabbandonata si trovava in un ruscello nei pressi dello stadio Sierra Nevada. Nella giornata di domenica le autorità hanno rinvenuto il cadavere, identificato oggi. Identificato cadavere in, si tratta delA identificare il corpo le analisi effettuate sui resti come la testa, le braccia e le gambe.aveva lavorato per otto anni per la Royal Society of Biology di Londra. Al momento della scomparsaalloggiava in un ostello nel centro storico della città: di lui nessuna notizia da giovedì. Secondo El Telegraph, le autoritàne hanno offerto una ricompensa per chiunque fornisca indicazioni in merito.