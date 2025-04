Alessandro Coatti chi era il ricercatore fatto a pezzi in Colombia

Alessandro Coatti è stato trovato oggi, nella località turistica di Santa Marta, nei Caraibi Colombiani, lo scorso 6 aprile. Nato il 3-8-1986 a Portomaggiore in provincia di Ferrara, Coatti era laureato alla Scuola Normale Superiore di Pisa in Neurobiologia Molecolare con il massimo dei voti, e con un Master.

